PENDİK'TE KAÇAK TÜTÜN BASKINI - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE KAÇAK TÜTÜN BASKINI

15.05.2022 11:01
PENDİK'TE KAÇAK TÜTÜN BASKINI

PENDİK'te bir işyerine yapılan operasyonda 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken bir kişi gözamına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz perşembe günü 23.

PENDİK'te bir işyerine yapılan operasyonda 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken bir kişi gözamına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz perşembe günü 23.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kaçak tütün ticareti yapıldığı belirlenen bir işyerine baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonda işyeri sahibi M.A gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda, 400 adet sigara, 1 adet  tütün sarma makinası, 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Görüntü dökümü -------İşyerindeki tütün sarma makinesi-İşyerindeki sigaralar -İşyerindeki koliler

-Genel ve detay


YORUMLAR
500
Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI Pendik'te dorsesi açılan kamyon alt geçide çarptı: 1 yaralı Pendik'te dorsesi açılan kamyon alt geçide çarptı: 1 yaralı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE KAÇAK TÜTÜN BASKINI - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:47 Eşini yanaklarına elektrik vererek öldürmüştü! Sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
10:26 Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler
10:07 Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı! "Annemi desteklediğimiz için bizi öldürmeye çalıştılar"
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: PENDİK'TE KAÇAK TÜTÜN BASKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement