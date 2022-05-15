Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın - Son Dakika
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Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın

15.05.2022 11:59

Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın Pendik'te kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın

İSTANBUL - Pendik'te kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 68,5 kg kaçak tütün ele geçirilirken, iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kaçak tütün imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, herhangi bir izni olmadan tütün ürünlerinin dolumu ve satışını yaptığı tespit edilen işyeri sorumlusu M.A. isimli şahsı yakalayarak muhafaza altına aldı. İşyeri adresinde yapılan aramalarda, 400 adet sigara, 1 adet tütün sarma makinası, 68,5 kg kaçak tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan M.A. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın
Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın
Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın
Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te kaçak tütün satan iş yerine baskın - Son Dakika


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