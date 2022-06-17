Pendik'te kaçak tütünden sigara üretilen iş yerine operasyon kamerada - Son Dakika
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Pendik'te kaçak tütünden sigara üretilen iş yerine operasyon kamerada

17.06.2022 13:14

Pendik'te kaçak tütünden sigara üretilen iş yerine operasyon kamerada Operasyonda 45 kilo 150 gram tütün ele geçirildi Pendik'te kaçak tütünden sigara üretimi yapılan bir iş yerine polis tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı.

Pendik'te kaçak tütünden sigara üretilen iş yerine operasyon kamerada

Operasyonda 45 kilo 150 gram tütün ele geçirildi

İSTANBUL - Pendik'te kaçak tütünden sigara üretimi yapılan bir iş yerine polis tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı. Operasyon yapılan adreste 45 kilo 150 gram tütün, 447 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 970 adet sarılı sigara ele geçirildi.

Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde bir iş yerinde kaçak tütünden sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi.

Aynı gün saat 14.00 sıralarında iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda H.K, Ş.C.K, M.K. ve İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; 345 kilo 150 gram tütün, 447 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 970 adet sarılı sigara, 4 adet tütün üretiminde kullanılan makine, 2 adet tüfek, 8 adet dolu kapsül ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te kaçak tütünden sigara üretilen iş yerine operasyon kamerada - Son Dakika

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