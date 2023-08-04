Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adam intihar etti - Son Dakika
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Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adam intihar etti

04.08.2023 13:57

Pendik'te yaşanan olayda, bir kadın erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Ardından erkek şahıs intihar etti. Cinayetten habersiz olan kadının çocuğu ise olay sırasında parkta oyun oynuyordu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, incelemeler yapıldı ve cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Pendik'te çocuğu ile bir sitede yaşayan kadın, evinde erkek arkadaşı ile tartışma yaşadı. Erkek şahıs, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti. Kadının 8 yaşlarındaki çocuğu ise cinayetten habersiz bir şekilde sitenin parkında oynadı.

KADINI BIÇAKLADI, KENDİNİ ASTI

Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi.

Pendik'te Kadın Cinayeti: Tartıştığı Kadını Bıçaklayarak Öldürdü Kendini Asarak İntihar Etti

KADININ ÇOCUĞU PARKTA OYUN OYNUYORDU

Nazlı Duman'ın 8 yaşlarında olan çocuğu ise o anlarda her şeyden habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyordu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Pendik'te Kadın Cinayeti: Tartıştığı Kadını Bıçaklayarak Öldürdü Kendini Asarak İntihar Etti

YAKINLARI KAHROLDU

Hayatını kaybeden kadın ile adamın yakınları da site önüne gelerek gözyaşı döktü, feryat etti. İncelemelerin ardından kadın ile adamın cenazesi cenaze nakil aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İntihar, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adam intihar etti - Son Dakika


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