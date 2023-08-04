Pendik'te Kadın Cinayeti: Nazlı Duman Boğazı Kesilerek Öldürüldü - Son Dakika
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Pendik'te Kadın Cinayeti: Nazlı Duman Boğazı Kesilerek Öldürüldü

04.08.2023 18:58

Pendik'te yaşayan Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrasında Emrah Bolat intihar etti. Nazlı Duman'ın annesi kızının evinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

PENDİK'te yaşayan Nazlı Duman (30), sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrasında Emrah Bolat kendini asarak hayatına son verdi.

Olay, sabah erken saatlerde Yayalar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman'ın boğazını bıçakla kesti. Boğazı kesilen Nazlı Duman kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Bolat kendisini asarak hayatına son verdi. Nazlı Duman'ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede Nazlı Duman'ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü. Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman'ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi.

Kaynak: DHA
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Yayalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Kadın Cinayeti: Nazlı Duman Boğazı Kesilerek Öldürüldü - Son Dakika


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