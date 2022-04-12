Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı - Son Dakika
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Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı

12.04.2022 13:40

PENDİK'te kucağında çocuğu bulunan kadın, eşi tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı.

PENDİK'te kucağında çocuğu bulunan kadın, eşi tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Şüpheli, eşinin 'Eşim çocuğumu taciz ediyor' diye bağırması üzerine mahalleli tarafından darbedilirken, kavganın çocuğa taciz iddiası üzerine çıktığı iddia edildi.

Olay geçen pazar günü saat 23.40 sıralarında Esenyalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. isimli kadın, bir önceki eşinden olan B.B. isimli kızına, eşi M.K.'nın cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Daha sonra evli çift çocuklarıyla sokağa çıkarak tartışmaya devam etti. Eşini sokak ortasında darbeden M.K.'yı gören ve sesleri duyan mahalleli, M.K.'nın, 'Eşim çocuğumu taciz ediyor' diye bağırması üzerine mahalleli tarafından darbedildi.  Yakındaki apartmanda oturan kadın evinin penceresinden olaya tepki gösterdi. Yoldaki başka bir kadın yerdeki M.K.'ya yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karısını darbeden M.K.'yı hastaneye kaldırdı.

"KIZIMA CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Darbedilen M.K. ve kızı B.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.K. isimli kadının polise verdiği ifadesinde bir önceki eşinden olan B.B. isimli kızına, şuanki eşi M.K.'nın cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek bu yüzden aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. B.B. isimli kızın ifadesinde ise üvey babası M.K.'nın 2021 yaz aylarında Ankara'da yaşarken kendisine zorla cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği, bu yüzden evde yalnız kalmak istemediği için annesi M.K.'ya konuyu anlattığı öğrenildi. Karısını ve çocuğunu darbeden üvey baba M.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.  Görgü tanığı Zafer Kelleş, "Kadın dışarıda bağırıyormuş. 'Sen yaptın sen yaptın' diye tabi böyle devam ederek aşağıya doğru sürükleniyor. Taciz iddiası var. Gençler darbediyor adamı. Ondan sonra polis gelip, alıp götürüyor. Kadının durumu perişan haldeydi." dedi. Nuri Başkurt, "Gece 23.30 ve 00.00 civarındaydı. Biz dışarıda bir gürültü duyduk. Balkonun camına çıktığımızda burada bir kalabalığı olduğu, yerde bir bayan bir erkeğin yerde yattığını birbirine vurduklarını daha sonra yoldan geçen insanlarda karısını dövüyor diyerekten bir bayan dövülür mü? diye adamı dövmüşler. Bunun sonucunda bir arbede yaşanıyor. Mahallemizin insanları değiller. Biz yaklaşık 45 senedir bu mahalledeyiz. Kişileri tanımıyoruz" diye konuştu.

Handan Altay "Camdan baktım ondan sonra dışarıda bir gürültü var. Patırtı, bir ses kadın sesi duymadım. Yerde tekmeliyorlardı. Kadın mı erkek miydi? onu bilemiyorum. Sonradan kadın sesini duydum. Burada 10, 15 kişi vardı." ifadelerini kullandı.


Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı
Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı
Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı
Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı
Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı
YORUMLAR
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Pazar, Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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