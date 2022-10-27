Feci şekilde darbedildikten sonra baygınlık geçiren kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Feci şekilde darbedildikten sonra baygınlık geçiren kadın şikayetçi olmadı

27.10.2022 12:28

İstanbul Pendik Kurtköy'de Gökhan B. adlı kişi sitenin asansörü önünde yanındaki kadını feci şekilde darbetti. Görüntüler tepki çekerken kadının şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da akşam saatlerinde Gökhan B., yabancı uyruklu Sebahat O. ile dairesinde alkol aldı. Gökhan B. ile daireden çıkarak asansöre binen Sebahat O. asansörde baygınlık geçirdi.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B. başaramayınca da kadını tekme tokat dövdü. Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan B. otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı.

Pendik'te kadına şiddet; Görüntüler tepki gördü, şikayetçi olmadı

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken feci dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Pendik'te kadına şiddet; Görüntüler tepki gördü, şikayetçi olmadı
Pendik'te kadına şiddet; Görüntüler tepki gördü, şikayetçi olmadı
Kaynak: DHA
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PENDİK'TE KADINA ŞİDDET; GÖRÜNTÜLER TEPKİ GÖRDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI PENDİK'TE KADINA ŞİDDET; GÖRÜNTÜLER TEPKİ GÖRDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI Son dakika haberleri | Pendik'te 'tek teker' magandası kamerada Son dakika haberleri | Pendik'te 'tek teker' magandası kamerada

Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feci şekilde darbedildikten sonra baygınlık geçiren kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feci şekilde darbedildikten sonra baygınlık geçiren kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika
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