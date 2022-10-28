PENDİK'TE KADINA ŞİDDET; GÖRÜNTÜLER TEPKİ GÖRDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI - Son Dakika
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PENDİK'TE KADINA ŞİDDET; GÖRÜNTÜLER TEPKİ GÖRDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

28.10.2022 10:48

PENDİK Kurtköy'de Gökhan B. adlı kişi sitenin asansörü önünde yanındaki kadını feci şekilde dövdü.

PENDİK Kurtköy'de Gökhan B. adlı kişi sitenin asansörü önünde yanındaki kadını feci şekilde dövdü. Görüntüler tepki çekerken kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Olay Pendik Kurtköy'deki bir sitede dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde Gökhan B., yabancı uyruklu Sebahat O. ile dairesinde alkol aldı. Gökhan B. ile daireden çıkarak asansöre binen Sebahat O. asansörde baygınlık geçirdi. Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B. başaramayınca da kadını tekme tokat dövdü. Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan B. otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı. Darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken feci dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Kaynak: DHA
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Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE KADINA ŞİDDET; GÖRÜNTÜLER TEPKİ GÖRDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: PENDİK'TE KADINA ŞİDDET; GÖRÜNTÜLER TEPKİ GÖRDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI - Son Dakika
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