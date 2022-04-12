Pendik'te kadına şiddet olayında mahalle sakini konuştu: "Yoldan geçenler, eşini darp eden adamı linç etti. Kadın korumak için kocasına sarıldı" - Son Dakika

Pendik'te kadına şiddet olayında mahalle sakini konuştu: "Yoldan geçenler, eşini darp eden adamı linç etti. Kadın eşini korumak için kocasına sarıldı"

İSTANBUL Pendik'te karısıyla tartışan koca sokak ortasında eşini darp etti. Kadının darp edildiğini gören bir grup genç, kocaya tekme ve yumruklarla linç girişiminde bulundu. Acılı annenin çocuğunu ve eşini korumaya çalıştığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı mahalledeki vatandaşlar ise o anları anlattı. Öte yandan yaşanan olaya ait görüntüler sosyal medyada vatandaşlar tarafından 'bir adam kucağında çocuğu olan kadını dövüyor' notuyla paylaşılmıştı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan Mustafa K. sokak ortasında eşi Mürşide K.'yı çocuğunun gözü önünde darp etti. Anne ve çocuğunun sokak ortasında darp edildiğini gören bir grup genç, Mustafa K.'ya saldırarak linç girişiminde bulundu. Kedisini döven kocasını korumaya çalışan Mürşide K. çocuğu ve eşine sarılarak linç girişiminden korumaya çalıştı. Bazı mahalle sakinleri de, araya girerek olayı engellemeye çalıştı. Korku dolu dakikalar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mustafa K., Mürşide K. ve çocuklarını polis merkezine götürdü.

Öte yandan sokak ortasında yaşanan o anlara ait görüntüler vatandaşlar tarafından sosyal medyada 'bir adam kucağında çocuğu olan kadını dövüyor' notuyla paylaşılmıştı. Olayda, bir grup vatandaş tarafından linç girişimine uğrayan şahsın Mustafa K. olduğu, Mustafa K.'nın eşi Mürşide K.'yı darp etmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından linç girişiminde bulunulduğu öğrenildi. Görüntülerde ise Mürşide K.'nın çocuğuna ve eşine sarılarak linç girişimini engellemeye çalıştığı görüldü.

İddiaya göre Mürşide K.'nın ilk evliliğinden olan 2012 doğumlu B.B. isimli kız çocuğunun Mustafa K. tarafından tacize uğradığı, çocuğun durumu annesine söylemesi üzerine karı koca arasında tartışma çıktığı, sokak ortasında yaşanan tartışmanın ardından mahallelinin de Mustafa K.'ya linç girişiminde bulundukları iddia edildi. Mürşide K.'nın eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan ve olaya tanık olan Mehmet Tekinışık, " Geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde evde otururken, bağrışma seslerine balkona çıktık. Bir adam eşini darp ettiği sırada yoldan geçen bir grup genç eşini darp eden adama saldırdı. Kadın çocuğu ile eşini korumak için kocasına sarılıyordu. Mahalleden bir kadın, gençlere karıyla kocanın arasına girmeyin dedi. Biz yapmayın etmeyin dedik ama dinletemedik. Polis ekiplerini felan çağırdılar, daha sonra dağıldılar" diye konuştu.