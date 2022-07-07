PENDİK'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGAN YAKALANDI

07.07.2022 09:09

PENDİK'te dün kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalışmış, arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etmişti.

PENDİK'te dün kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalışmış, arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etmişti. Tekme tokat dövülen saldırgan kaçarak uzaklaşırken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polise ifade veren kadın, saldırgandan şikayetçi olmadığını belirtti.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DARBEDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.K. Pendik Esenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda kız arkadaşı olan T.T. ile alkol aldıklarını sonrasında ise tartıştıklarını söylediği öğrenildi. T.T. 'nin polise verdiği ifadede ise alkol alarak tartıştıklarını, erkek arkadaşının da taksiye binmek istediğini ancak herhangi bir darp ya da tehdit olayının olmadığını ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını ve B.K.' dan da davacı olmadığını belirttiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Konu ile ilgili "Kötü Muamele" suçundan B.K. hakkında savcılık talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Pendik'te kadını darbeden saldırgan yakalandı Pendik'te kadını darbeden saldırgan yakalandı PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Kaynak: DHA

Kaynarca, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 09:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: PENDİK'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement