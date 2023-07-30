Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

30.07.2023 11:34

Pendik'te dört erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Soruşturma, kadın ile dört erkek şahıs arasında geçen kavgaya ilişkin başlatıldı.

Pendik'te dört erkek şahıs, sokak ortasında bir kadını darp etti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"BIRAK BENİ ARTIK" DİYE ÇIĞLIKLAR ATTI

İstanbul Pendik'te dün Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından savcılık harekete geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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