Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

Pendik'te dört erkek şahıs, sokak ortasında bir kadını darp etti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"BIRAK BENİ ARTIK" DİYE ÇIĞLIKLAR ATTI

İstanbul Pendik'te dün Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından savcılık harekete geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.