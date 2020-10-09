Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

09.10.2020 03:14
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Pendik'te bir kafeye gelen silahlı bir grup, kafede oturan 4 kişiye mermi yağdırdı.

Pendik'te bir kafeye gelen silahlı bir grup, kafede oturan 4 kişiye mermi yağdırdı. Bir anda ortaya çıkan silahlı grup masada oturan 4 kişiyi silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırıda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay saat 20.00 sıralarında Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında alacak verecek davası olan iki grup arasında tartışma çıktı. Daha sonra taraflar tartıştıkları yerden ayrıldı. Daha sonra Bilal Mukanoğlu, Adem V., Ömer V. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye gelerek oturdu. Bir müddet sonra peşlerinden kafeye gelen diğer grup silahlarla masada oturanlara saldırdı. Saldırıda Bilal Mukanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Adem V., Ömer V. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bilal Mukanoğlu'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alarak gelen Mukanoğlu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri ve komşuları yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti. Polis saldırının meydana geldiği kafenin bulunduğu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı alanda delil araması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik, Polis, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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