Son Dakika Haberleri: Pendik'te kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Pendik'te kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Pendik'te kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 yaralıİSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan kamyon ile hatlı minibüs çarpıştı.

Pendik'te kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan kamyon ile hatlı minibüs çarpıştı. İki araç da kontrolden çıkarak yoldan savrulurken, kamyon park halinde olan servis aracına çarparak durabildi. Kazda minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, E-5 karayolu Pendik Kaynarca mevkii yan yolda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon, yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Kamyon, o esnada yol kenarından park halinde olan bir servis aracına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Ali Kıvankardeşler, Müzehher Akyol ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:08 Kaynak: İHA
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