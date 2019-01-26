Son Dakika Haberleri: Pendik'te Kamyonet Hırsızları Kamerada

Pendik'te Kamyonet Hırsızları Kamerada

1 saat önce

Pendik'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir oto kiralama şirketinin önünde akşam saatlerinde park halindeki bir kamyoneti çaldı.

Pendik'te Kamyonet Hırsızları Kamerada, System.String[]
Pendik'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir oto kiralama şirketinin önünde akşam saatlerinde park halindeki bir kamyoneti çaldı. Beyaz bir araçla olay yerine gelip önce etrafı kolaçan eden şahıslardan birisi daha sonra aracı çalarak olay yerinden kaçtı. Aracın hırsızlar tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay Pendik Esenyalı Mahallesi'nde saat 22.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir oto kiralama dükkanının önünde park halindeki aracı gözlerine kestiren hırsızlar, bölgeyi kontrol etmek için başka bir araçla olay yerine geldi. Etrafta birkaç tur atan şüpheliler, hırsızlık için en uygun anı kolladı. Etrafın sakin olduğu bir anda araca doğru hamle yapan zanlılar, aracın kapısını açtı ve şoför koltuğuna oturdu. Ardından düz kontakla aracı çalıştırmayı başaran hırsız, çaldığı araçla olay yerinden hızla kaçtı.

Birkaç dakikada yaşanan bu hırsızlık çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın aracın kapısını zorlayıp aracın içerisine girdiği, aracı çalıştırdığı ve olay yerinden kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kalp Krizinden Ölen Çocuğu Son Yolculuğunda Köpeği Yalnız Bırakmadı Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var

Eve Gizlice Girip İç Çamaşırı Koklayan ve Not Bırakan Sapık Yakalandı Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:06:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te Kamyonet Hırsızları Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]