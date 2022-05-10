Pendik'te kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Pendik'te kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

10.05.2022 13:30
Pendik'te kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul Pendik'te arızalanarak emniyet şeridinde durdurulan kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'te arızalanarak emniyet şeridinde durdurulan kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücü Uğur K, 34 EZ 2079 plakalı kamyonetini arıza yapması nedeniyle Pendik Kurtköy mevkisinde emniyet şeridinde durdurdu.

Bu sırada aynı istikamette giden Mehmet G'nin kullandığı 41 AIE plakalı motosiklet, kamyonete arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosikletli kurye Mehmet G'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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TEM Otoyolu, Ankara, Pendik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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