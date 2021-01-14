11 Ocak'ta Pendik Çınardere Mahallesi'nde bulunan bir Kültür Merkezi önünden kamyonet çalındı. Kamyonetin sahibinin şikayeti üzerine çalışmalara başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin N.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli N.Ç, Velibaba Mahallesi'nde bulunan adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. N.Ç' nin yapılan sorgulamasında 31 ayrı hırsızlık ve 1 tehdit suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. N.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Kamyonet, Pendik, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: PENDİK'TE KAMYONETİN ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

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