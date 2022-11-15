Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu - Son Dakika
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Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu

15.11.2022 14:44
Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu

Pendik'te, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) kanalizasyon kanalı kazısı sırasında, kazılan yerden insan kemikleri çıktı.

Pendik'te, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) kanalizasyon kanalı kazısı sırasında, kazılan yerden insan kemikleri çıktı. Kemiklerin bulunduğu kazıda çalışma durduruldu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kemiklerin bulunduğu alan, dron ile görüntülendi.

Pendik'te, İSKİ'ye ait kanalizasyon kazısı sırasında, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemik bulunması üzerine kazı çalışması durduruldu. İhbar üzerine alana polis ekipleri sevk edildi. Çalışma alanında bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"Yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var"

Olayın olduğu bölgede oturan Umut Yavuz, "Zaten bu yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var. Herhalde eskiden buralarda bir mezarlık falan olduysa yeni çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yan tarafımızdan da kapalı, oradan eski kalıntılar çıkmıştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Pendik, İSKİ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu - Son Dakika
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