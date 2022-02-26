Son dakika haberi... İSTANBUL-PENDİK'TE KARI KOCA EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-PENDİK'TE KARI KOCA EVDE ÖLÜ BULUNDU

26.02.2022 23:31

Son dakika haberler... Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile kocası evde ölü bulundu.

Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile kocası evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Olay yerine gelen polis, evde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Denizci olduğu belirtilen koca ile Ukrayna uyruklu eşinin ölüm nedeni ile ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Osmangazi, Orhangazi, Ukrayna, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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