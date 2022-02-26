Son dakika haberi... İSTANBUL-PENDİK'TE KARI KOCA EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile kocası evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Olay yerine gelen polis, evde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Denizci olduğu belirtilen koca ile Ukrayna uyruklu eşinin ölüm nedeni ile ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.