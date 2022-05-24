Pendik'te karşı şeride geçen otomobilin kaza anı kamerada

Pendik'te cadde üzerinde hızla ilerleyen iki otomobilden birisi direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Sahil Bulvarı Pendik istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde aynı istikamette hızla ilerleyen iki otomobilden 34 BG 3977 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. 34 EBK 25 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü aynı istikamette otomobilini durdurabilirken karşı şeride geçip kaza yapan 34 BG 3977 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu 34 BG 3977 plakalı otomobilin sol ön tekerleği patlarken sol arka tekerleği ise jantıyla birlikte koptu.

Yaşanan kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken aracın karşı şeride geçmesiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsüne olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Karşı şeride geçen otomobilin çarptığı orta refüjde bulunan aydınlatma direğinin ise tek lambası yere düşerek patladı.

Öte yandan, otomobilin geçtiği karşı şeritten o esnada başka bir otomobilin gelmemesi ise kazanın büyümesini engelledi. Kaza anında karşı şeride geçen otomobilin kaza sonrası bulunduğu noktada benzin sızdırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL