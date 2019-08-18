Son Dakika Haberleri: Pendik'te kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'te kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Pendik'te yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi kişi yaralandı.

Pendik'te kavga: 2 yaralı, System.String[]
Pendik'te yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Anız Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında yaşayan Pakistan ve Afganistan uyruklu kişiler arasında, henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaçarak sığındığı cami bahçesinde bıçakla yaralandı.
Olaya karışan şüpheliler kaçarken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Pakistan, Pendik, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvalet tartışması, 23 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Düğün evini kana bulayan tavuk alma cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]