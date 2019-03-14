Pendik'te Kayıp İlanı Verilen Kişinin Cesedi Bulundu
1 saat önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAPendik'te boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA Pendik
'te boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üç gün önce hakkında kayıp ilanı verilen Battal Özcan'a ait olduğu belirlendi. Ertuğrulgazi Mahallesi
'nde bulunan boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise haber verdi. Polis
, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesedin üzerinden Battal Özcan adına kimlik çıktı. Özcan'ın hakkında üç gün önce kayıp ilanı verildiği bilgisi üzerine olay yerine yakınları çağırıldı. Yakınları, Özcan'ın cesedini teşhis etti. Özcan'ın cansız bedeni Kartal
Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:53 Kaynak: DHA
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