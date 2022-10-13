Pendik'te kaza yapan sürücüler yol ortasında tartıştı - Son Dakika
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Pendik'te kaza yapan sürücüler yol ortasında tartıştı

13.10.2022 11:12
Pendik'te kaza yapan sürücüler yol ortasında tartıştı

Pendik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Pendik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yerden kalkan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol ortasında tartıştı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, sokaktan caddeye çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü cadde üzerinde yuvarlandı. Hafif yaralanan ve daha sonra yerden kalkan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsünün daha sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, motosiklet sürücüsü diğer sürücüden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı motosikletin arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te kaza yapan sürücüler yol ortasında tartıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te kaza yapan sürücüler yol ortasında tartıştı - Son Dakika
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