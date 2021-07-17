Pendik'te kiraladığı araçla hırsızlık yaptı - Son Dakika

Pendik'te bir evden 16 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Kiraladığı araçla hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 21 Haziran günü saat 15.00 sıralarında Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesindeki bir evde gerçekleşti. Hırsızların evden 16 bin lira değerindeki 1 adet LCD TV, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet çeyrek altın çalması üzerine emniyet güçlerinin olay yeri çevresi ve şüphelilerin olaydan sonraki kaçış güzergahlarındaki güvenlik ve KGYS kamera görüntülerini incelemesi sonucunda şüphelinin kullandığı aracın plaka bilgisi tespit edildi. Yapılan araştırmalarda plakanın kopyalanmış olduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında çevre ilçelerle görüntüleri paylaşılan aracın 24 Haziran günü Maltepe'de meydana gelen bir hırsızlıkta kullanılan kiralık araçla aynı özelliklere sahip olduğu belirlendi. Bunun üzerine kiralama şirketi üzerinden GPS kayıtları incelenen aracın olay tarihi ve saatinde olay yerinde park halinde bulunduğu tespit edildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmalarda aracı kendi üzerine kiraladığı tespit edilen şüpheli G.K.(26), 16 Temmuz günü Sancaktepe Emek Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli G.K. yapılan işlemlerin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL