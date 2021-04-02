Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: "Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam" - Son Dakika

Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: "Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam"

02.04.2021 08:57

Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: "Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam" Kısıtlamada restoranda alkol alan şahıs gazetecilere: "Etiket mi yapacaksın bizi" Kısıtlamada alkollü mekana polis baskını Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri açık...

Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: "Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam"

Kısıtlamada restoranda alkol alan şahıs gazetecilere: "Etiket mi yapacaksın bizi"

Kısıtlamada alkollü mekana polis baskını

İSTANBUL - Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri açık olan eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Düzenlenen baskında kısıtlamayı da delip alkol alan şahıslar kameraya tepki göstererek, Biz de vatansever insanlarız bizi etiket mi yapacaksın. Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam" demesi pes dedirtti.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği saat 19.00'dan sonra açık kalması yasak olduğu halde çalıştırılan restoran ve barlara baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri açık olan restoranda alkol alıp eğlenen 7 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri eğlenen 7 kişinin üst aramasını yaparak GBT sorgusu yaptı. O esnada alkol alıp eğlenen gençlerin masadaki rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Daha sonrasında görüntülenmek istemediklerini söyleyen alkollü şahıslar kendilerini çeken gazeteciye tepki gösterdi.

"Etiket mi yapacaksın bizi"

Alkol masasında rahat tavırları ile dikkat çeken bir şahıs, "Etiket mi yapacaksın bizi ne çekiyorsun benim adım Adnan T., konuşayım mı sana? Anlatayım mı? sözleri ile tepki gösterdi.

"Vatansever insanlarız"

Daha sonrasında alkol masasından kalkarak konuşmaya devam ede şahıs, "Biz de vatansever insanlarız yani, bizi bozmaya gerek yok" dedi

"Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam"

Polis ekiplerinin yazmış olduğu ceza makbuzunu imzalamak için kameralara poz veren şahıs, "Kamera beni çekmeden cezayı imzalamam. Ben şu masada imza atacağım. Kamera beni şuan çekiyor mu?" diyaloğu ile pes dedirtti.

Daha sonrasında polis ekipleri alkol masasında yemek yiyerek eğlenen 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını delmekten ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 25 bin 200 TL cezai işlem uyguladı. Restoran sahibine ise kapalı olması gerektiği halde açık olması nedeniyle ayrı cezai işlem uygulandı.

Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam
Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam
Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam
Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam
Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: 'Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Okulda akılalmaz olay! Öğrenci Okulda akılalmaz olay! Öğrenci "Flütü silmiştim" dedi ama 14 kişi koronavirüse yakalandı Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti
Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu         
09:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek         
09:26
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Konuğun Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı         
08:33
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti         
08:03
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı         
21:51
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 10:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs: "Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei