Genç kadını tekme tokat darbederek bayıltan saldırgan hakkında 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Pendik Kurtköy'deki bir sitede meydana gelen olayda Gökhan B., yabancı uyruklu Sebahat O. ile dairesinde alkol aldı. Gökhan B. ile daireden çıkarak asansöre binen Sebahat O. asansörde baygınlık geçirdi. Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B. başaramayınca da kadını tekme tokat dövdü. Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan B. otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı. Darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken feci dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

SÜRÜKLEYEREK EVDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tarafların arkadaş oldukları, olay günü T.K'nın, şüpheli Gökhan B.'yi görmeye gittiği anlatıldı. İddianamede, T.K.'yı eve şüphelinin arkadaşının aldığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra olay yerine geldiği ve T.K.'nın evden gitmesini istediğini fakat, kadının bunu kabul etmediği kaydedildi.

T.K.'nın evden ayrılmaması üzerine şüpheli Gökhan Gökhan B.'nin, sürükleyerek evden çıkarmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, şüpheli tarafından T.K.'nın zorla asansöre bindirildiği, burada yumruklandığı ve asansör çıkışında baygın vaziyette görüldüğü kaydedildi. İddianamede, şüphelinin baygın olan T.K'yı tekrar kaldırarak darp ettiği ve zorla aracına bindirdiği, olay sonrası alınan Adli Tıp raporuna göre T.K.'nın meydana gelen yaralanmanın basit tıbbı müdahale ile giderilecek durumda olduğu aktarıldı. Gökhan B.'nin, kendisini alkollü olduğu için savunamayacak nitelikte bulunan T.K'yı zorla aracına bindirdiği, asansörde ve asansör çıkışında tekme ve yumruklarla vurarak yaralanmasına sebep olduğu iddianamede değerlendirildi.

16 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Gökhan B. hakkında "canavarca hisle yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemi ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Gökhan B. iki suçtan toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar cezalandırılması istendi.