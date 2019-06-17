Son Dakika Haberleri: Pendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kamerada
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Pendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kamerada

1 saat önce

PENDİK'te, kötü koku gelen bir eve giren polis, 1'i kadın 2 kişinin yan yana cesedine ulaşmıştı.

Pendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kamerada, System.String[]
PENDİK'te, kötü koku gelen bir eve giren polis, 1'i kadın 2 kişinin yan yana cesedine ulaşmıştı. Yapılan incelemede, Yalçın Kahraman'ın(26) önce Firdevs Sarıoğlu'nu(29) silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından kız arkadaşının yanına uzanıp şakağına silahla ateş ederek intihar ettiği tespit edilmişti. Kahraman'ın, Sarıoğlu'nu öldürdükten sonraki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Pendik Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan bir evde gerçekleşen olayda, 26 yaşındaki Yalçın Kahraman'ın, 29 yaşındaki kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nu başından silahla vurarak öldürdükten sonra evin banyosuna giderek bileklerini jiletle kesmek suretiyle intihar girişiminde bulunduğu, başarılı olamayınca öldürdüğü kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nun cesedinin yanına uzandığı ve sağ şakağından tek el ateş ederek intihar ettiği tespit edilmişti.

CİNAYET SONRASI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 
Yalçın Kahraman'ın kız arkadaşını öldürdükten sonra olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kahraman'ın kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıktığı, dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra elinde bir poşetle binaya tekrar giriş yaptığı görülüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
Pendik, Güncel
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