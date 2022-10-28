Pendik'te koca dehşeti: Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp 'annenizi öldürdüm' dedi - Son Dakika
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Pendik'te koca dehşeti: Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp 'annenizi öldürdüm' dedi

28.10.2022 10:05
Pendik'te koca dehşeti: Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp 'annenizi öldürdüm' dedi

Pendik'te yaşayan 65 yaşındaki kadın, bir süredir sorun yaşadığı eşinin konuşmak için çağırmasıyla eşinin evine gitti.

Pendik'te yaşayan 65 yaşındaki kadın, bir süredir sorun yaşadığı eşinin konuşmak için çağırmasıyla eşinin evine gitti. 67 yaşındaki erkek şahıs evde eşini silahla vurarak öldürdü. Eşini vuran şahıs çocuklarını telefonla arayarak 'annenizi öldürdüm' dedi, ardından kendisini de vurarak intihar etti.

Olay, Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir süredir eşiyle problemler yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, küçük oğlunun evine ziyarete gitti. İddiaya göre kadını, bir süredir problem yaşadığı 67 yaşındaki kocası Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle evine çağırdı. Eşinin evine giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşini öldüren şahıs daha sonra çocuklarını arayarak 'annenizi öldürdüm' dedi. Çocuklarıyla yaptığı konuşmasını sonlandıran şahıs, aynı silahla kendisini vurdu. Şahıs, yaralı olarak kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"İkisi de mahallemizin büyüklerindendi, ellerinde büyüdük"

Mahalle sakinlerinden Lütfü Doğan, "Kocası karısını öldürmüş, sonra da kendisine sıkmış. Babası oğlunu aramış, kendisine sıkmadan önce. 'Gelin annenizi alın' demiş. O arada kendisini de silahla vurmuş" dedi. Mehmet Ali Kurubal isimi vatandaş, "Biz evdeydik. Bir ses geldik. Balkona çıktığımızda ambulanslar gelmişti. Yüksel abimiz var mahallemizin sevdiğimiz bir abisi. Karısı çok iyiydi. 30 yıllık ahbaplığımız var. Bir durumlar olmuş sanırım. Karısını vurmuş. Kendisi de hastanede can vermiş. Karısını vurmuş, sonrasında da kendisini vurmuş" diye konuştu. Muhammed Yusuf Acukcu ise, "İkisi de mahallemizin büyüklerindendi. İkisinin de ekmeğini yedik, elinde büyüdük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir anlık cinnet demek ki" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yüksel Çiftçi, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te koca dehşeti: Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp 'annenizi öldürdüm' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te koca dehşeti: Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp 'annenizi öldürdüm' dedi - Son Dakika
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