Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı
52 dakika önce
Pendik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıİSTANBUL - Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı.
Pendik
'te kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
İSTANBUL - Pendik'te Sabiha Gökçen
Havalimanı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı sürücü hastaneye gitmek istemezken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerinde 20.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan araç sürücüsü Fırat
Yüksel kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler, kaza yapan aracın yanına gelerek durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi. Sürücü daha sonra iyi olduğunu belirtip hastaneye gitmek istemedi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:18 Kaynak: İHA
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