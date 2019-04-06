Son Dakika Haberleri: Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

39 dakika önce

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı.

Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı, System.String[]
Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı sürücü hastaneye gitmek istemezken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan araç sürücüsü Fırat Yüksel kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler, kaza yapan aracın yanına gelerek durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi. Sürücü daha sonra iyi olduğunu belirtip hastaneye gitmek istemedi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:30 Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, Pendik, 3. Sayfa
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