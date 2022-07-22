Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı

22.07.2022 19:12
Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı

Pendik'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak yan yolda seyir halinde olan otomobilin üstüne düştü.

Pendik'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak yan yolda seyir halinde olan otomobilin üstüne düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 41 AAB 246 plakalı Metin F. yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerleri aşıp seyir halinde olan Honda marka 34 NPU 36 plakalı Muhammet Çoşkun yönetimindeki aracın üstüne düşerek durdu. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü Metin F. ile yan koltukta bulunan kadın yolcu ve otomobil sürücüsü Muhammet Çoşkun yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

"Yukardan gelen hafriyat kamyonunun lastiği patlamış, aracın üstüne düştü"

Kazayı gören vatandaşlardan Asuman Yıldız, "Biz çalışıyorduk. Bir ses geldi dışarı çıktık. Yukardan aşağıya doğru gelen hafriyat kamyonunun lastiği patlamış. Patlayınca da bizim seyir halinde olan tanıdık arkadaşımızın aracının üstüne düştü. Yaralıların durumu iyi." dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Mercedes, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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