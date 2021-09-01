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PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ - Son Dakika

PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

01.09.2021 09:29

Yaralı çocuk dehşet anlarını anlattıZeyna adama havlayınca, adam sıktı.

Yaralı çocuk dehşet anlarını anlattı

Zeyna adama havlayınca, adam sıktı. Ben de kaçarken kurşun bana geldi

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te iddiaya göre emekli polis memuru S.Ç. sokakta kendisine havlayan Zeyna isimli köpeğe 5 el ateş etti. Seken mermilerden biri de 10 yaşındaki Ayşe Sağır'a isabet etti. Yaralanan Ayşe Sağır en yakın hastaneye giderek ayakta tedavi olurken, köpek de veterinerde tedavi edildi. Gözaltına alınan S.Ç.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Sapanbağları Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokaktan geçen emekli polis memuru S.Ç.'ye, Zeyna isimli sokak köpek havladı. S.Ç. de bunun üzerine silahını çıkararak köpeğe 5 el ateş etti. Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar korkarak kaçtı. Seken mermilerden biri 10 yaşındaki Ayşe Sağır'ın koluna isabet etti. Yaralanan Ayşe Sağır en yakın hastaneye giderek ayakta tedavi olurken, yaralı köpek de Pendik'te veterinere götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin ve çocuğun yaralanmasına neden olduğu öne sürülen S.Ç.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç.'nin mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

ZEYNA ADAMA HAVLAYINCA, ADAM SIKTI

Olay gününü anlatan Ayşe Sağır, Koluma kurşun geldi. Biz burada arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Zeyna'da bizimle geliyordu. Zeyna adama havlayınca, adam sıktı. Ben de kaçarken kurşun bana geldi. Burası kalabalıktı dedi.

SİLAH SESİ İLE DIŞARI ÇIKTIĞIMDA ÇOCUĞUMUN VURULDUĞUNU DUYDUM

Anne Münevver Sağır ise, Silah sesi ile dışarı çıktığımda çocuğumun vurulduğunu duydum. Ama köpeğe açılan ateşten yorgun mermi isabet etmiş. Sonra hastaneye gittik. Yorgun mermi olduğunu öğrendik. Köpeğin vurulduğunu öğrendik. Köpek ise 3-4 saat süren bir ameliyat oldu. Burada park olduğu için çocukların içinde yaşandı olay. Köpek havlayınca o da yanındaki silahı çıkartıp ateş etmiş ifadelerini kullandı.

ZEYNA BİZİ KORUMAK İÇİN TANIMADIĞI KİŞİLERE HAVLIYOR

Olay sırasında Ayşe Sağır'ın yanında bulunan arkadaşı Zehra Balçık da Adam, Zeyna'dan korktuğu için Zeyna'ya vurmaya çalıştı. Seken kurşun Ayşe'ye geldi. O zaman bağırma sesleri duyunca torpil patladı sandık. Bizi korumak için tanımadığı kişilere havlıyor şeklinde konuştu. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan çocuklar da, Zeyna ve Ayşe için adalet istiyoruz diyerek tepkilerini dile getirdi.

VETERİNER DARICI GELDİĞİNDE DURUMU KRİTİK BİR HALDE DEĞİLDİ. EN KISA ZAMANDA TABURCU OLACAK

Köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Muhammet Darıcı, Geldiğinde durumu kritik bir halde değildi. Bu bizim en güzel şanslarımızdan biri. Vücudunda özellikle göğüs ve boyun kısmında 5 adet kurşun giriş yarası vardı. Bunlardan en önemlisi boynunun altındaki ve göğüs kafesinin altındaki kısımdı. Kurşun girişi bölgeleri temizlendi. Enfeksiyona karşı önlem almak amaçlı. Direnler uygulandı. Yaralar sürekli direnlerle yıkanıyor. Antibiyotik tedavisi alıyor. Şuan keyfi gayet yerinde. Yaralarımız gayet temiz. Gayet güzel telore etti bu süreci. En kısa zamanda taburcu olacak ve sevdiklerinin yanına dönecek diye konuştu.

PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ
PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ
PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ
PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ
PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ
PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ
PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE KÖPEĞE MERMİ YAĞDIRDI; SEKEN MERMİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ - Son Dakika


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