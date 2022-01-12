Pendik'te köpekleri zehirleyerek öldüren iki belediye çalışanı tutuklandı - Son Dakika

PENDİK'te birden fazla köpeği zehirleyerek "Pendik Belediyesi zehirledi" izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan iki belediye çalışanı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı basın açıklamasında "5 Ocak 2022 günü İstanbul ili Pendik İlçesi Kurma Köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğunun ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A. ve B.F.Ç. olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesi'nce zehirlendiği izlenimi verecek şekilde videolar çektikleri, yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K.'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K. aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir" denildi.