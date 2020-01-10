Pendik'te korkutan çatı yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te korkutan çatı yangını - Son Dakika

Pendik'te korkutan çatı yangını

16 dakika önce

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın vatandaşları korkuttu.

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Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri, çatıda oluşan alevleri kontrol altına aldı.


Pendik Hürriyet Mahallesi Taşlı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, çevreyi yoğun duman kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bir süre sonra söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi.


Yangını fark eden mahalleliler, "Yangının neden çıktığı bilinmiyor, yangını fark edince itfaiyeye haber verdik. 2 kişinin çatıya ısınmak için girdiği, çatıda bulunan talaşı ateşe vermesinden çıktığı söyleniyor. Alt katlarda kalanlar var. Çatı kömürlük ve depo olarak kullanılıyor. Ölen ya da yaralanan yok" diye konuştular. - İSTANBUL

İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
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