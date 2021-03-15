Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu - Son Dakika

Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu

15.03.2021 19:49
Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu, System.String[]

Pendik'te sahil kıyısında oluşan köpük tabakasının sebebinin doğa olayı olduğu ortaya çıktı.

Pendik'te sahil kıyısında oluşan köpük tabakasının sebebinin doğa olayı olduğu ortaya çıktı.

Pendik ve Kartal kıyı kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde itibaren oluşan köpükler vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sahil şeridine yakın noktada bulunan köpüklerin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıtma tesisinin atık su kanalından denize ulaştığı iddia edilmişti. İddialar üzerine konuşan Amatör Denizciler Derneği Başkanı Yardımcısı Murat Cevizli, İSTAÇ ile görüştüklerini ve su üzerinde oluşan köpüklerin doğa olayları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

"GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

Konuya ilişkin konuşan Cevizli, "Su üzerindeki tabakayı görünce bizler de şaşkına döndük. Durumu hemen İSTAÇ yetkililerine bildirdik. Akabinde Liman Başkanlığını aradık, görüntüyü aktardık. O da bunun bir doğa olayı olduğunu söyledi. Bu zamana kadar da böyle bir şey görmedik. Kimyasal olmasından korkuyoruz, biz de endişe ediyoruz. Yani görüntü çok tehlikeli. Umarım kimyasal değildir" diye konuştu.

(Halit Arslan/İHA)

Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu
Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu
Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu
Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu
Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cevizli, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu - Son Dakika


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