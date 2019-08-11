Son Dakika Haberleri: Pendik'te korkutan orman yangını
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Pendik'te korkutan orman yangını

1 saat önce

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Pendik'te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. İtfaiyenin olay yerinde müdahalesi devam ediyor.
(Halit Arslan/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
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