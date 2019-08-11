Pendik'te korkutan orman yangını

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Pendik'te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. İtfaiyenin olay yerinde müdahalesi devam ediyor.

(Halit Arslan/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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