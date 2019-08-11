Pendik'te korkutan orman yangını
1 saat önce
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Pendik'te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. İtfaiyenin olay yerinde müdahalesi devam ediyor. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
(Halit Arslan/İHA)
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