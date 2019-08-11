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Pendik'te korkutan orman yangını

1 saat önce

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Pendik'te korkutan orman yangını, System.String[]
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Pendik'te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. İtfaiyenin olay yerinde müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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