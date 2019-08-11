Son Dakika Haberleri: Pendik'te korkutan orman yangını söndürüldü
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Pendik'te korkutan orman yangını söndürüldü

42 dakika önce

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Pendik'te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine ok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin uğraşların sonucunda söndürüldü.
(Halit Arslan/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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