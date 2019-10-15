Son Dakika Haberleri: Pendik'te korkutan yangın
Son Dakika Güncel Pendik'te korkutan yangın

Pendik'te korkutan yangın

2 saat önce

Pendik'te bir lokantada çıkan yangın yan taraftaki kuaför dükkanına sıçradı.

Pendik'te korkutan yangın, System.String[]

Pendik'te bir lokantada çıkan yangın yan taraftaki kuaför dükkanına sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayılırken iki dükkanda hasar meydana geldi. Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan kuaför dükkanına sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lokantadaki yangına müdahale eden itfaiye, kapalı olan kuaför dükkanına girebilmek için bir süre çaba sarf etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

Yenişehir, Kuaför, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti
İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:48:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]