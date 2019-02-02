Son Dakika Haberleri: Pendik'te Korkutan Yangın: 4 Kişi Dumanlardan Etkilendi

Pendik'te Korkutan Yangın: 4 Kişi Dumanlardan Etkilendi

40 dakika önce

Pendik'te bir apartmanın giriş katındaki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Pendik'te Korkutan Yangın: 4 Kişi Dumanlardan Etkilendi, System.String[]
Pendik'te bir apartmanın giriş katındaki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının çıktığı evde oturan 3 çocuk ile annesi yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken anne tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.00 sularında Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi Metin Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında anne Nermin Erol, çocukları Elmas Erol (13), Osman Erol (12), ve Esmanur Erol (4) yoğun dumanın arasında kaldı. Dumanı fark eden apartman sakinleri hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının evdeki kanepede başlayarak yayıldığı öğrenildi. Evdeki yanan eşyaların yoğun dumanından etkilenen çocuklar ile anneye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Anne Nermin Erol tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, Anne, Pendik, 3. Sayfa
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