Son Dakika Haberleri: Pendik'te Korkutan Yangın: 4 Kişi Dumanlardan Etkilendi

Pendik'te Korkutan Yangın: 4 Kişi Dumanlardan Etkilendi

1 saat önce

Pendik'te korkutan yangın: 4 kişi dumanlardan etkilendi Pendik'te bir apartmanda yangın: bir kişi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - İstanbul (İHA)-Pendik'te bir apartmanın giriş katındaki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Pendik'te korkutan yangın: 4 kişi dumanlardan etkilendi
Pendik'te bir apartmanda yangın: bir kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul (İHA)-Pendik'te bir apartmanın giriş katındaki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının çıktığı evde oturan 3 çocuk ile annesi yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken anne Nermin Erol tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 13: 00 sularında Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi Metin Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında anne Nermin Erol, çocukları Elmas Erol (13), Osman Erol (12), ve Esmanur Erol yoğun dumanın arasında kaldılar. Dumanı fark eden apartman sakinleri hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının evdeki kanepede başlayarak yayıldığı öğrenildi. Evdeki yanan eşyaların yoğun dumanından etkilenen çocuklar ile anneye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Anne Nermin Erol tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:07 Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engin Akyürek'ten Şaşırtan 'Aşk' Açıklaması: Hayatı Yerle Bir Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti

Tarlada Kilosu 1 TL Olan Limonun İstanbul'da Tanesi 1 TL'ye Satılıyor Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:23:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te Korkutan Yangın: 4 Kişi Dumanlardan Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]