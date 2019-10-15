Son Dakika Haberleri: Pendik'te korkutan yangın...Yangının çıktığı iş yeri havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te korkutan yangın...Yangının çıktığı iş yeri havadan görüntülendi

Pendik'te korkutan yangın...Yangının çıktığı iş yeri havadan görüntülendi

2 saat önce

Pendik'te korkutan yangın.

Pendik'te korkutan yangın...Yangının çıktığı iş yeri havadan görüntülendi

Lokantada çıkan yangın kuaför dükkanına sıçradı

İSTANBUL - Pendik'te bir lokantada çıkan yangın yan taraftaki kuaför dükkanına sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayılırken iki dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı iş yeri havadan görüntülendi.

Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinden bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan kuaför dükkanına sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lokantadaki yangına müdahale eden itfaiye, kapalı olan kuaför dükkanına girebilmek için bir süre çaba sarf etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın çıkan iş yeri drone ile havadan görüntülendi.

Pendik'te korkutan yangın...Yangının çıktığı iş yeri havadan görüntülendi

İtfaiye, Kuaför, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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