PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA

24.04.2022 10:41

PENDİK'te hafriyat kamyonu şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında korna çalma nedeniyle bıçaklı kavga çıktı.

PENDİK'te hafriyat kamyonu şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında korna çalma nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Uçan tekmelerin atıldığı kavgada kamyon şoförü başından yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik, Güllübağlar Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre; kamyon şoförü caddede ilerlediği sırada minibüsün bir anda ara sokaktan caddeye çıktığını fark ederek korna çaldı. Kamyon şoförü aracını durdurarak minibüstekilerle sözlü olarak tartışmaya başladı. Minibüste bulunan 3 kişide araçtan inerek aşağıya inen kamyon şoförünü ellerinde bıçakla darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak istedi. Uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavgada kamyon şoförü başından yaralandı. Bir süre sonra minibüsteki 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kamyon şoförünün yaralı olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyon şoförüne yaptığı ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMYON ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR

Kavgayı gören Ceylan Yakgin Caddeden kamyon geldi. Ara sokaktan da servis minibüsü geldi. Kamyon şoförü korna çaldı. Korna çaldı diye servis minibüsün şoförü araçtan indi. Ortada bir tartışma oldu. Servis aracından 3 kişi indi. Orta da bir tartışma oldu. Çevredekiler ayırdı onları. Adam tekrar servisine bindi. Tabi ailesini aradı. Ailesinden iki üç kişi geldi. Zaten bıçakla gelmişlerdi. Tek olan kamyon şoförüne saldırdılar. Zaten ayrılmaya çalıştılar. Daha sonra polis geldi. Kamyon şoförü kulağına darbe almıştı. Karşı taraf adama bıçakla saldırdığı için kaçmak zorunda kaldı dedi.

KAMYON ŞOFÖRÜNE ATILAN UÇAN TEKME KAMERADA

Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri ile bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntüsüne yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde telefonla konuşan kamyon şoförü, ellerinde bıçak olan iki kişinin uçan tekmelerine ve yumruklarına maruz kaldığı görülürken, güvenlik kamera görüntülerinde ise minibüsteki 3 kişinin kamyon şoförünü darp ettiği çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak istediği görülüyor.

PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA
PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA

YORUMLAR
500
KÜÇÜKÇEKMECE'DE MEYDAN KAVGASI KAMERADA KÜÇÜKÇEKMECE'DE MEYDAN KAVGASI KAMERADA Okuldan saz çalan hırsız kamerada Okuldan saz çalan hırsız kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
11:02 Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:32:30. #1.13#
SON DAKİKA: PENDİK'TE KORNA ÇALMA KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement