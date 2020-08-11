Pendik'te koronavirüs denetimi - Son Dakika

Murat KORKMAZ PENDİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere ilçe Kaymakamı Hülya Kaya da katıldı.

Koronavirüs denetimleri kapsamında, Pendik'te bulunan market, taksi durakları, fırın, kahvehane ve berberin de aralarında bulunduğu esnaf denetlendi. Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan İlhan ve Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Aysan'ın da katıldığı denetimler sırasında Kaymakam Kaya, esnafa sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Sağlık Müdürü Gökhan İlhan da, esnafı, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.