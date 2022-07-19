PENDİK'TE KOVALAMACA KAZA SONRASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Pendik'te, otomobilleriyle birbirlerini kovalayan kişiler, kaza sonrası silahlı kavgaya tutuştu. Olayda yaralanan olmazken, polisin gelmesiyle kavga edenler kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki ayrı otomobildekiler bilinmeyen nedenle birbirlerini kovaladı. Kovalamaca sırasında otomobillerden biri sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaza sonra sürücü otomobilden inerek kaçmaya başladı. Arkasından gelen iki kişi, kaçarken yakaladıkları sürücünün başına silah dayadı. Bunlardan biri sürücünün ayaklarına da ateş etmeye çalıştı. Ancak şans eseri silah ateş almadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören kişiler, otomobillerine binerek uzaklaştı. Kovaladıkları sürücünün otomobiline kurşun isabet ettiği görülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Çevre esnaflarından Bayram Özçelik, Bir ses geldi. Dükkandan fırladım dışarıya baktım bir araç kaldırımdaki taşa vurmuş. Orada durdu, silah sesleri geldi. Öndeki araba durdu. Diğer araçtaki arkadaşlar indiler. Kaza yapan araçtan inen bir kişiydi. Orada bir boğuşma yaşandı. Arkasından polisler geldi. Polisler gelince diğer arkadaşlar araçlarına binip kaçıp gittiler. Bir ya da iki defa silah sesi duyduk. Yaralanma olmadı. Silahtan çıkan kurşunlar aracının birkaç yerine isabet etmiş dedi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İki otomobilin cadde üzerinde kovalamaca yaparken öndeki beyaz otomobilin kaza yaptığı görülüyor. Kaza sonrası araçtan inen sürücü kaçmaya çalışırken, arkasından takip eden iki kişi sürücüyü kovalayarak yakaladı. Yakalanmasının ardından saldırganlardan biri sürücüyü tutarken, diğer saldırgan ise silahla ateş etmeye çalıştı. Olay yerine polis ekiplerin geldiğini gören saldırganlar sürücüyü bırakarak kaçtı.