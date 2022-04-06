Pendik'te köy evinde yangın - Son Dakika
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Pendik'te köy evinde yangın

06.04.2022 20:08

Pendik'te köy evinde yangın Pendik'te tek katlı bir köy evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te köy evinde yangın

İSTANBUL - Pendik'te tek katlı bir köy evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan ev dronla havadan görüntülendi.

Yangın, akşam saatlerinde Pendik'te Kurna Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek katlı köy evindeki televizyonun kablolarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın büyüyerek eve sirayet etti. Evde yaşayan aile sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, köy evinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangın dronla havadan görüntülendi.

Pendik'te köy evinde yangın
Pendik'te köy evinde yangın
Pendik'te köy evinde yangın

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Jandarma, İtfaiye, Yangın, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te köy evinde yangın - Son Dakika


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