Taksim'in acısı henüz tazeyken yapılan bu paylaşım ekipleri harekete geçirdi

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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