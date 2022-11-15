Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu

15.11.2022 14:00

İstanbul Pendik'te bir vatandaş, kripto para alım satım sebebiyle tartıştığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.'nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

İstanbul'un göbeğinde kripto para tartışması! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

AĞIR YARALANDI

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Pendik'te kripto para tartışması kanlı bitti: Arkadaşına kurşun yağdırdı Pendik'te kripto para tartışması kanlı bitti: Arkadaşına kurşun yağdırdı Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı

Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kürsüde fenalaşan KKTC Mersin Başkonsolosu hastaneye kaldırıldı
12:52 Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu
12:46 MASAK'tan FTX Türkiye ile ilgili yeni açıklama
12:44 Manchester United'ı bombalayan Cristiano Ronaldo'nun Alman devine transfer olacağı öne sürüldü
12:41 Şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşmişti! Söz yazarı CHP'ye katıldı
12:19 İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış
11:58 Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var
12:01 Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu
11:54 Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı
11:36 Çok tartışılan o oyuncaklar hakkında Ticaret Bakanlığından karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 14:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement