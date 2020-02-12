Pendik'te Küçük Hiranur'un silahla yaralanması davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
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Pendik'te Küçük Hiranur'un silahla yaralanması davasında gerekçeli karar açıklandı

6 saat önce

PENDİK'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile silahla yaralayan Barış Balcı'nın, "Kasten yaralama" suçundan aldığı 3 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Pendik'te Küçük Hiranur'un silahla yaralanması davasında gerekçeli karar açıklandı, System.String[]

PENDİK'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile silahla yaralayan Barış Balcı'nın, "Kasten yaralama" suçundan aldığı 3 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda olayda kullanılan silahın kuş öldürmeye elverişli olduğu, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığı, bu nedenle suçun "Kasten öldürme" suçu kapsamında olmadığı, "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

Pendik'te 20 Ağustos 2018 tarihinde parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile Barış Balcı'yı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı.

'KUŞLARI ÖLDÜRÜR BÜYÜK CANLILARI ÖLDÜRMEZ'

Sanık Barış Balcı hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Öncelikle öldürmeye teşebbüs suçundan söz edilebilmesi için suçta kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması gerekli. Ele geçirilemeyen ancak mağdurun vücudundan çıkarılan saçmadan yola çıkılarak mahiyeti anlaşılan tüfeğin ateşli silah vasfında hava ile saçma tanesi atan tüfek olduğu, bu tür tüfeklerin mahkememizce de bilindiği üzere kuş avlamakta kullanılması nedeni ile daha büyük canlılarda öldürme için etkili olmadığı, hava ile çalışan, etki mesafesi belli alan ve canlılar ile sınırlı olan suça konu tüfek mahkememizce öldürmeye elverişli kabul edilmemiştir" denildi.

'ÖLDÜRME KASTI YOKTU, EYLEMİNİ KENDİSİ SONLANDIRDI'

Gerekçeli kararda, sanığın mağduru öldürmesi için bir gerekçe bulunmadığı, başladığı eylemi devam etme imkanı olduğu halde kendiliğinden sonlandırdığı, bu nedenle sanığın öldürme kastının bulunmadığı, eyleminin kasten yaralama suçu kapsamında kaldığının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Sanığın amaçları oynamak olan çocuklara karşı davaya konu suçu işlediği kaydedilen gerekçeli kararda, bu nedenle sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği kaydedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demirci'nin 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Barış Balcı gözaltına alındı, 28 Ağustos tarihinde de tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Barış Balcı'nın, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Balcı'nın davası İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 15 Ekim 2018 tarihli duruşmada Balcı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 21 Ocak 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında da Balcı'yı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Balcı, "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçundan da beraat etti.


Pendik, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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