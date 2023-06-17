Pendik'te "Kulak ısırma" cinayetinde katil yanlış kişiyi öldürmüş

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında tüyler ürperten bir olay yaşandı. İddiaya göre şoför olarak çalışan Ömer Coşkun, evinin önünde Özkan A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Ömer Coşkun kalbinden ve bacağından yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan A. ise polis tarafından yakalandı. Olayın ardından medyada yer alan haberlerde, Ömer Coşkun'un Özkan A. ile daha önceden tartışma yaşadığı, Ömer Coşkun'un tartışma esnasında Özkan A.'nın kulağını ısırdığı, Özkan A.'nın bu sebeple intikam planı yaparak Ömer Coşkun'u öldürdüğü iddia edildi.

CİNAYET, KAMERALARA YANSIDI

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Özkan A.'nın takip ettiği Ömer Coşkun'u bıçakladığı anlar yer aldı.

KULAĞINI ISIRAN KİŞİYİ KARIŞTIRMIŞ OLABİLİR

Ömer Coşkun'un kardeşi ve arkadaşları ise basına açıklamalarda bulunarak Özkan A.'nın "Özbek İlyas" olarak bilinen başka bir şahıs ile tartıştığı ve kulak ısırma olayının bu kavgada gerçekleştiğini, Ömer Coşkun'un çekik gözlü olması nedeniyle Özkan A. tarafından Özbek İlyas zannedildiğini ve cinayetin bu nedenle işlendiğini iddia etti. Yakınları, Ömer Coşkun'un ne katil zanlısı Özkan A.'yı ne de Özbek İlyas olarak bilinen şahsı tanımadığını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

Aile, "kulak ısırdığı gerekçesiyle Coşkun'un öldürüldüğü" iddialarının asılsız olduğunu, iddialar nedeniyle Ömer Coşkun'un ailesinin, anne babasının ve yakınlarının zor durumda kaldığını belirtti. Ayrıca Özkan A.'nın tartışma yaşadığı Özbek İlyas olarak bilinen şahsın fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Bu şahsı gören yerini bildirene ufak bir hediye vereceğim. Kendisi eksik yapmıştır bu şahsa gereken yapılacaktır" notuyla paylaştığı öğrenildi.

CİNAYETTEN ÖNCE UYUŞTURUCU İÇMİŞ

Coşkun'uın kardeşi ve arkadaşları, cinayet günü Özkan A.'nın Ömer Coşkun'un evinin yakınındaki bir noktada uyuşturucu kullandığını, Coşkun'u gördüğünde de peşinden giderek cinayeti işlediğini belirtti. Öldürülen Ömer Coşkun'un arkadaşı Şerif Bekmez, "Özkan denilen şahıs burada uyuşturucu içmiş. Ömer'i Özbek İlyas diye birine benzetmiş. Çekik gözlü olduğu için birbirlerine benziyorlar. Özkan kendini kuruyor halüsinasyon görüyor oradan koşarak gelip merdivenlerde kardeşimizi katlediyor. İddialar asılsızdır. Ömer mütevazi ve saygılı bir insan. O şahsı hiç tanımıyor. Ömer o kişilikte bir insan değil. Daha önce yapılan haberler tamamen asılsızdır. Çocukları bundan dolayı zarar görüyor. Sosyal medyada asılsız yorumlar yazılıyor, çocukları da bunları görüyor ondan dolayı çocukları yıpranıyor. Ömer ne o katil zanlısını tanır ne de Özbek İlyas'ı tanır" dedi.

"BİZİ MAHVETTİLER"

Ömer Coşkun'un kardeşi Abdurrahman Coşkun, "Vuran şahıs abimi takip ediyor, abimin hiçbir husumetlisi yok. vuran şahısla Özbek İlyas'ın ev arkadaşı olduğunu öğrendik. Aralarında bir olay yaşanmış ve kulağını koparmış. O da kinleniyor ve takibe alıyor. Burada kullandığı maddenin etkisiyle sima olarak benzediği için buradan geçerken sinsice abimin arkasından yaklaşıp katlediyor. Şahsın üzerinden hem silah hem bıçak çıkıyor. Abimin iki çocuğu var 77 yaşında babam ve 72 yaşında annem var, hepsi perişan oldu. Bir aileyi yıktılar bizi mahvettiler. Medyadaki haberlerin düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"ÖMER'İN HİÇBİR ALAKASI YOK"

Ömer Coşkun'un arkadaşlarından Sinan Karabağ, "Ömer'le hayatımın geçtiği bir insan olarak söylüyorum Ömer'in öldüren şahısla ve Özbek İlyas'la hiçbir alakası yok. Biz de bunları kardeşim öldükten sonra sosyal medyadan araştırarak bulduk. Ömer Coşkun'un bu şahsın kulağını ısırdığına dair yapılan haberler asılsız haberlerdir" dedi.