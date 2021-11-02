Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu - Son Dakika

Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu

İtfaiyeciler, yanan evdeki altınları ve paraları bulup ev sahibine teslim etti

İSTANBUL - Pendik'te çıkan yangında bir ev adeta küle döndü. Evi ve neredeyse tüm eşyaları yanan ev sahibi kadın, itfaiyecilerle beraber küle dönen eve girip altınlarını ve parasını aradı. İtfaiyeciler, küllerin arasında didik didik arayarak altınları ve paranın bulunduğu çantayı bulup kadına teslim etti. Evi küle dönen kadın altınlarına geri kavuşarak bir nebze de olsa mutluluk yaşadı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde Zülfiye Bulut'un evinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında evdeki neredeyse tüm eşyalar küle döndü. Ev sahibi Bulut, evde altın ve döviz cinsinden paralarının bulunduğu çantaları bulmak için küle dönen eve girdi. İtfaiyecilerin de yardım etmesiyle evde altın bulma çalışması başladı. İtfaiyeciler, bilezik künye gibi altınların ve bir miktar döviz cinsinden paranın bulunduğu iki ayrı çantayı yanan eşyaların arasında didik didik arayarak buldu. Bulunan altınlar ve paralar ev sahibi Zülfiye Bulut'a teslim edildi.