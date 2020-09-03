Pendik'te Kurtköy Gişelerine otobüs çarptı-2 - Son Dakika

RAMAZAN EĞRİ-GAMZE ŞİMŞEK/ PENDİK, Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı. Kazada ilk belirlemelere

göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.